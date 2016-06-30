В результате теракта в аэропорту Стамбула пострадали 250 человек

Как сообщил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сорок один пострадавший до сих пор находится в реанимации, передает Reuters.

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Среди людей, получивших ранения в результате теракта, есть граждане Саудовской Аравии, Афганистана, Узбекистана, Пакистана, Украины и Швейцарии, сообщил министр в прямом эфире турецкого телевидения.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате трех взрывов со стрельбой в стамбульском аэропорту имени Ататюрка погибли 43 человека, из них 13 не были гражданами Турции. В результате взрывов пострадали 239 человек.

Напомним, вечером 28 июня в международном терминале аэропорта Стамбула в результате атаки смертников произошли два взрыва. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".