Премьер Британии отверг идею повторного референдума о членстве в ЕС - The Independent

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Independent.

Пресс-секретарь британского премьера заявил, что проведение повторного голосования не входит в планы правительства. Заявление прозвучало на фоне сбора подписей под петицией с призывом повторного голосования в случае, если за победный вариант проголосовало менее 60% избирателей.

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На сегодняшний день петицию на сайте британского парламента с требованием повторного референдума подписали уже 3,7 миллиона человек при необходимом количестве в 100 тысяч.

Как сообщал УНИАН, на референдуме о членстве Великобритании в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС проголосовали 48,1%.