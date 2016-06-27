Израиль и Турция обнародовали подробности соглашения о нормализации отношений

Об этом заявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и турецкий премьер Бинали Йылдырым 27 июня, передает DW.

Послы вернутся в Анкару и Тель-Авив настолько скоро, насколько это возможно, сообщил Йылдырым. Ожидается, что представители Турции и Израиля подпишут документ 28 июня.

Документ, в частности, предусматривает, что Израиль выплатит 20 млн долларов в качестве компенсации родственникам жертв и пострадавшим в результате штурма израильским спецназом судна MaviMarmara. Кроме того, Бинали Йылдырым анонсировал отправление первого корабля с 10 тысячами тонн гуманитарной помощи на борту в израильский порт Ашдод.

Читайте такжеВо Франции рассказали, в каком случае готовы признать Палестинское государство

Соглашение может способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, отметил Биньямин Нетаньяху. По его словам, Турция взяла на себя обязательства отказаться от жалоб на действия израильских солдат. Морская блокада сектора Газа останется в силе, но поставки гуманитарных грузов через порты Израиля будут разрешены, добавил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, благодаря договоренностям с Анкарой станут возможны поставки израильского газа в Европу. В свою очередь турецкий премьер заявил, что говорить о газовых контрактах с Израилем пока рано.

Охлаждение отношений между Израилем и Турцией произошло в 2010 году, когда "флотилия свободы" попыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа и была остановлена израильским спецназом. В результате были убиты девять турецких активистов, еще 40 человек пострадали.