СМИ: Израиль и Турция договорились о восстановлении отношений

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей обеих стран, передает Русская служба Би-Би-Си.

Резкое охлаждение отношений между двумя в прошлом стратегическими партнерами произошло в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы", когда израильские силы перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа. При этом погибли 10 турецких пропалестинских активистов.

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Израиль заявил тогда, что рейд был совершен с целью проверки судна на предмет оружия.

В результате из Анкары был отозван израильский посол, а Тель-Авив покинул представитель Турции.

Однако теперь власти обеих стран заявили, что в понедельник будут объявлены подробности соглашения о примирении.