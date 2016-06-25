Обама объявил нью-йоркский гей-бар национальным памятником
Президент США Барак Обама присвоил статус национального памятника бару Stonewall Inn, в который более 40 лет назад стал символом борьбы сексуальных меньшинств за свои права.
Как сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, глава Белого дома придал статус национального памятника небольшой части нью-йоркского района Гринвич-Виллидж, в центре которой находился бар Stonewall Inn.
Это заведение, популярное среди сексуальных меньшинств, стало известным в 1969 году в связи с массовыми беспорядками. Тогда представители ЛГБТ-сообщества оказывали сопротивление полиции, постоянно устраивавшей рейды в бар и забиравшей его посетителей за нарушение норм морали. Спустя год после событий в Нью-Йорке в городе состоялся первый в его истории гей-парад.
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«Беспорядки стали акцией протеста, а акция протеста переросла в массовое движение, ставшее частью Америки», - заявил Обама.
Как сообщает агентство Reuters, защитники прав ЛГБТ-сообщества положительно отреагировали на решение президента, отметив тот факт, что оно было объявлено через неделю после нападения на гей-бар в Орландо, где от рук религиозного фанатика погибли 49 человек.