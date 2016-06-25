Обама объявил нью-йоркский гей-бар национальным памятником

Как сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, глава Белого дома придал статус национального памятника небольшой части нью-йоркского района Гринвич-Виллидж, в центре которой находился бар Stonewall Inn.

Это заведение, популярное среди сексуальных меньшинств, стало известным в 1969 году в связи с массовыми беспорядками. Тогда представители ЛГБТ-сообщества оказывали сопротивление полиции, постоянно устраивавшей рейды в бар и забиравшей его посетителей за нарушение норм морали. Спустя год после событий в Нью-Йорке в городе состоялся первый в его истории гей-парад.

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«Беспорядки стали акцией протеста, а акция протеста переросла в массовое движение, ставшее частью Америки», - заявил Обама.

Как сообщает агентство Reuters, защитники прав ЛГБТ-сообщества положительно отреагировали на решение президента, отметив тот факт, что оно было объявлено через неделю после нападения на гей-бар в Орландо, где от рук религиозного фанатика погибли 49 человек.