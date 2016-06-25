За 2 дня в Средиземном море спасено более 2000 мигрантов

01:53, 25 июня 2016
Мир
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Сотрудники международной гуманитарной организации "Врачи без границ" за последние два дня спасли в Средиземном море более 2000 человек, которые пересекали его лодками.

REUTERS

Об этом в организации сообщили вечером в пятницу, 24 июня, передает Deutsche Welle.

Также в организации отметили, что ее спасательные судна Dignity, Bourbon Argos и Aquarius с начала года обезопасили в Средиземном море 5653 лица.

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Среди спасенных за последние два дня - большинство женщины и дети. На борту Bourbon Argos ныне находится и младенец возрастом не более двух недель, заявил координатор "Врачей без границ" на судне Себастьян Штайн.

Одновременно "Врачи без границ" напомнили, что с начала года более 2800 беженцев погибли в Средиземном море при попытке добраться к берегам Европы.

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