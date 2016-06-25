Обама обсудил Brexit с Кэмероном и Меркель

Политики обсудили прошедший в Британии референдум о выходе из Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В разговоре с Кэмероном президент США заявил, что особые отношении с Великобританией и членство Британии в НАТО остается в основе американской политики.

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Во время переговоров с Меркель и американский лидер и канцлер Германии выразили сожаление по поводу решения британских избирателей, однако с уважением отнеслись к волеизъявлению граждан Великой Британии.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявляет, что Великобритания и Евросоюз останутся незаменимыми партнерами США. Президент США отметил, что жители Соединенные Королевства "сказали свое слово на референдуме", и Соединенные Штаты уважают их решение.