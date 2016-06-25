В Турции предлагают отказаться от системы "все включено"
Турция должна отказаться от системы "все включено", которая особенно распространена на курортах на побережье Средиземного моря.
По мнению Ассоциации турецких турфирм, эта система привела к падению доходов в отрасли, сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.
"Поскольку эта система, по своей природе, является привлекательной для туристов, желающих сэкономить, гостиницы не могут поднять цены, хотя их расходы растет с каждым годом. Нам необходимо постепенно снизить количество отелей, работающих по этой системе", - сказал глава Ассоциации турецких тур фирм Башаран Улусой.
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Одним из способов увеличения доходов является привлечение более состоятельных туристов к Турции, сказал Улусой, добавив, что отели Турции предлагают услуги высокого качества, но более низкие цены в сравнении с европейскими отелями.
"Мы также должны активизировать наши усилия по диверсификации нашего туризма и продлить наш сезон до 12 месяцев, а не только на весенние и летние месяцы," сказал он.