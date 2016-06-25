В Турции предлагают отказаться от системы "все включено"

По мнению Ассоциации турецких турфирм, эта система привела к падению доходов в отрасли, сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.

"Поскольку эта система, по своей природе, является привлекательной для туристов, желающих сэкономить, гостиницы не могут поднять цены, хотя их расходы растет с каждым годом. Нам необходимо постепенно снизить количество отелей, работающих по этой системе", - сказал глава Ассоциации турецких тур фирм Башаран Улусой.

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Одним из способов увеличения доходов является привлечение более состоятельных туристов к Турции, сказал Улусой, добавив, что отели Турции предлагают услуги высокого качества, но более низкие цены в сравнении с европейскими отелями.

"Мы также должны активизировать наши усилия по диверсификации нашего туризма и продлить наш сезон до 12 месяцев, а не только на весенние и летние месяцы," сказал он.