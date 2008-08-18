МИД Грузии: российские войска не уходят, а расползаются по регионам

МИД Грузии заявляет об отсутствии свидетельств вывода российских войск из зоны конфликта, сообщает «Газета.ру».

«Свидетельств того, что российские войска уходят, нет. Наоборот, они рассредоточиваются по другим регионам», - сообщил в Тбилиси заместитель министра иностранных дел Грузии Гига БОКЕРИЯ. От дальнейших комментариев он воздержался.