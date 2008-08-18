МИД Грузии: российские войска не уходят, а расползаются по регионам
18:42, 18 августа 2008Мир
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"Свидетельств вывода нет"
МИД Грузии заявляет об отсутствии свидетельств вывода российских войск из зоны конфликта, сообщает «Газета.ру».
«Свидетельств того, что российские войска уходят, нет. Наоборот, они рассредоточиваются по другим регионам», - сообщил в Тбилиси заместитель министра иностранных дел Грузии Гига БОКЕРИЯ. От дальнейших комментариев он воздержался.
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