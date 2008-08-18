Грузия готова к переговорам с Россией - Саакашвили

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил, что Грузия готова к переговорам с Россией для решения всех спорных вопросов.

Об этом он сказал в обращении к нации, сообщает портал Грузия-onli ne.

«Если существуют такие вопросы, мы готовы к их решению в цивилизованном формате», - отметил М.СААКАШВИЛИ.

Президент Грузии отметил, что в международных переговорах Россия должна быть «только участником, но не ведущей силой».

Он также отметил, что те зоны безопасности, которые создаются вокруг зон конфликта, являются «временными мерами, а не безвременными явлениями».

М.СААКАШВИЛИ отметил, что предусловием этого является вывод оккупационных войск и приостановка нанесения ущерба Грузии и дэоккупация Грузии.

Как сообщал УНИАН, 17 августа во время телефонного разговора с Президентом Франции Николя САРКОЗИ Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал сегодня начать вывод военного контингента из грузинских населенных пунктов на территорию Южной Осетии.

«… с завтрашнего дня (понедельника) Россия начинает отвод воинского контингента, приданного в усиление российским миротворцам в связи с грузинской агрессией против Южной Осетии, в определенную решением СКК 1999 года зону безопасности и собственно на территорию Южной Осетии», сообщила пресс-служба Кремля.