Британские СМИ обвинили Россию в применении в Сирии термобарических бомб и белого фосфора

Россия обвиняется в нарушении международных конвенций, используя термобаррические бомбы в непосредственной близости к жилым кварталам сирийского города Алеппо в ходе подготовки к его штурму, сообщает The Times.

"Россия грубо нарушает международные конвенции, сбрасывая на жилые кварталы сирийского города Алеппо зажигательные бомбы с предположительно белым фосфором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бомбардировки проводятся в ходе подготовки к наземному штурму города, контролируемого силами повстанцев.

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"На снимках видны взрывы, по мнению экспертов, термобарических бомб – самого мощного оружия после ядерных вооружений, которые используются в непосредственной близости к городской застройке, что может иметь катастрофические последствия для гражданского населения", - резюмирует издание.

Как сообщал УНИАН, 5 июня российские военные самолеты и вертолеты ВВС Сирии сбросили вакуумные и "бочковые" бомбы на магистраль Кастилло, населенные пункты Джиср Хадж, Бадийин и Муйесир.