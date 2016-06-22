СМИ: Россия опубликует данные о военных спутниках США

Российская делегация на 59-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях выступила с предложением создать под эгидой ООН информационную платформу по космическим объектам - действующим спутникам и космическому мусору, пишут "Известия".

С презентацией о возможных шагах по формированию единой базы данных выступил член российской делегации Виктор Шилин. А накануне руководитель российской делегации Виктор Мешков сделал заявление о том, что Россия также планирует сделать открытый сервис по выдаче орбитальных данных, то есть предоставить мировому сообществу свой каталог околоземных объектов.

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Таким образом, в открытом доступе окажутся данные, которые не публикует в открытых каталогах командование космической обороны США. Это каталог NORAD, в котором есть данные о более 45 тыс. объектов, запущенных в космос за всю космическую эру. Каждому объекту присваивается пятизначный номер.

Российскую инициативу поддержал Китай. США высказались против — они стремятся сохранить свою монополию и не хотят предоставлять информацию по ряду объектов военного назначения.