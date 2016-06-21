В Китае начался фестиваль по поеданию собачьего мяса, возле посольства в Риме протестуют (фото)
15:15, 21 июня 2016Мир
710 0
На юге-западе Китая в городе Юйлинь стартует фестиваль по поеданию кошек и собак.
Определенное количество животных в 2015 году имели хозяев / Фотоиллюстрация Екатерины Корниенко
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что этот древний и традиционный фестиваль для китайцев ежегодно проходит в честь летнего солнцестояния.
Планируется, что на фестивале будут забиты и съедены около 10 тыс. животных. Однако исследования прошлогоднего фестиваля показали, что далеко не все животные, которых употребляют в пищу, были выращены специально для фестиваля в питомниках. Правозащитники животных заявляют, что определенное количество животных имели хозяев.
В то же время такая традиция вызывает возмущение у современных людей по всему миру. В частности, у стен посольства Китая в итальянской столице Риме в день начала китайского фестиваля проходит акция протеста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter