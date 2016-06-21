В Китае начался фестиваль по поеданию собачьего мяса, возле посольства в Риме протестуют (фото)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что этот древний и традиционный фестиваль для китайцев ежегодно проходит в честь летнего солнцестояния.

Планируется, что на фестивале будут забиты и съедены около 10 тыс. животных. Однако исследования прошлогоднего фестиваля показали, что далеко не все животные, которых употребляют в пищу, были выращены специально для фестиваля в питомниках. Правозащитники животных заявляют, что определенное количество животных имели хозяев.

В то же время такая традиция вызывает возмущение у современных людей по всему миру. В частности, у стен посольства Китая в итальянской столице Риме в день начала китайского фестиваля проходит акция протеста.