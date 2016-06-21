Лондон потребовал от ЕС быстрых реформ, если Великобритания останется в его составе

Британский министр иностранных дел Филип Хаммонд заявил в понедельник, 20 июня, в Люксембурге, что все обещания глав государств и правительств стран-членов ЕС должны быть выполнены "быстро и в полном объеме", передает dw.com.

По его словам, Евросоюз должен измениться таким образом, чтобы "принимались во внимание заботы обычных людей".

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Хаммонд подтвердил, что выход Великобритании из ЕС будет "бесповоротным". Он добавил, что в том случае, если 23 июня на референдуме британцы проголосуют за Brexit, у страны "не будет пути назад". Соединенное королевство "позднее никогда не сможет снова вступить в ЕС, разве что на неприемлемых условиях", заявил министр. Среди таких условий он назвал членство в еврозоне и участие в Шенгенском соглашении.

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон перечислил целый ряд реформ, которые должны быть проведены, чтобы его страна осталась в ЕС. В частности, к ним относятся ограничение соцобеспечения для иностранцев из стран-членов ЕС, увеличение полномочий национальных парламентов и укрепление конкурентоспособности в Европе.