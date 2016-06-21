Немцова убили из самодельного оружия - ФСБ РФ

Об этом заявляют в Федеральной службе безопасности России, передает Радио Свобода.

В сообщении на сайте ведомства говорится о том, что в последнее время возрос поток контрабанды деталей оружия, «прежде всего Украины». Как заявляют в ФСБ, так называемые массогабаритные макеты, которые ввозятся из-за рубежа, имеют характеристики, которые позволяют восстановить боевые свойства в непроизводственных условиях.

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Бориса Немцова убили несколькими выстрелами из пистолета поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Позже в доме одного из подозреваемых в убийстве Заура Дадаева в Ингушетии обнаружили патроны одного завода и года выпуска с гильзами, найденными на месте преступления. По материалам дела, оружие купил и передал Дадаеву Руслан Мухудинов, которого следствие считает заказчиком и организатором преступления.

Ранее о том, что пистолет, из которого застрелили Бориса Немцова, был собран самодельным способом из двух разных моделей, писало издание «Коммерсант», ссылаясь на результаты баллистической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела об убийстве политика.