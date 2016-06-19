В Алжире временно заблокировали Facebook и Twitter
22:44, 19 июня 2016Мир
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Власти Алжира от сегодня временно заблокировали социальные сети Facebook и Twitter для того, чтобы предотвратить злоупотребления ими во время сдачи выпускных экзаменов в школах.
REUTERS
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Министр связи, информации и коммуникационных технологий Алжира заявил, что блокировка соцсетей "имеет прямое отношение к выпускным экзаменам".
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Кроме того, был также заблокирован мобильный интернет.
Причиной такого решения алжирской власти стало обнародование в Интернете ответов на экзаменационные вопросы непосредственно перед экзаменами, которые проводились две недели назад. Из-за этого около 300 тысяч школьников сейчас вынуждены повторно сдать экзамены.
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