Десятки тысяч японцев провели акцию, требуя убрать военную базу США с Окинавы

Непосредственным поводом к протесту послужило недавнее изнасилование и убийство 20-летней женщины. Его совершил бывший американский моряк, работавший в качестве гражданского служащего на островной базе, передает Русская служба Би-би-си.

Возмущение жителей острова также вызывают планы перенести основной комплекс зданий ВМС США из центра острова на северное побережье, где почти нет поселений и сохраняется уникальная природа.

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Акция протеста проходит в городе Наха, административном центре префектуры: в ней участвуют десятки тысяч человек, в том числе губернатор острова Такеши Онага. Он выступает против переноса зданий, требуя, что американцы вовсе покинули остров.

На Окинаве базируется военный гарнизон США численностью в 26 тысяч человек.