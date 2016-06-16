"Это не поле для боевых действий": Болгария не присоединится ко флоту НАТО в Черном море

Руководство Болгарии не поддерживает создание в Черном море флотилии НАТО. Об этом заявил Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, со ссылкой на Reuters пишет "РБК".

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Во время совместной пресс-конференции с президентом Росеном Плевнелиевым премьер-министр Борисов заявил, что он не хочет видеть фрегаты, проплывающие мимо курортов.

Я всегда говорил, что я хочу видеть в Черном море парусники, яхты, большие корабли с туристами, а не чтобы оно стало ареной боевых действий... Мне не нужна война в Черном море», — сказал Борисов.

«Давайте прекратим спекуляции о том, что будут создаваться флоты против кого-либо. Болгария — мирная страна, и ее внешняя политика не направлена против кого-нибудь», — добавил Плевнелиев.

Как известно, с инициативой создания флотилии НАТО в Черном море ранее выступили Румыния и Турция. Они также призвали увеличить в этом регионе военное присутствие альянса. Вопрос о создании черноморского флота, вероятно, будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, отмечает агентство. Румынские СМИ сообщали, что Бухарест предложит создать в Черном море регулярный флот из кораблей Германии, Италии, Турции и США.