Минобороны РФ оценило максимальное число россиян-участников сирийской операции

Об этом сообщил на заседании Госдумы замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, передает РБК.

Он выступал на рассмотрении законопроекта о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам операции в Сирии. Его получат все россияне, направлявшиеся на выполнение специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.

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Таким образом, Минобороны оценило число участников операции, назвав количество людей, которые смогут получить статус ветерана боевых действий на сирийской территории.

По действующему закону, на ветеранский статус могут рассчитывать не только военнослужащие, но и гражданский персонал, который направлен в зону боевых действий ФСБ.

"25 тысяч человек — это ротируемый контингент", — сказал зампред комитета по делам ветеранов Михаил Моисеев. "Эта цифра заложена в бюджете на общее число тех, кто участвовал в операции в разное время, это не значит, что там единовременно содержалось 25 тыс. человек", — пояснил он.

По словам военного эксперта РФ Игоря Коротченкова, в расчет российского Минобороны входят в основном участники боевых действий. "Гражданский персонал будет представлен по минимуму", — считает эксперт. Потолок численности участников операции, который назвал Антонов, обусловлен и тем, что сирийская операция продолжается и военные участвуют в ней на ротационной основе, говорит Коротченков.

Законопроект предлагает присваивать статус ветерана лицам, "отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам". На них будут распространяться меры социальной поддержки, предусмотренные законом "О ветеранах".

Напомним, вечером 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта. Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.