Мир Disney пришел в Шанхай (фоторепортаж)
17:49, 15 июня 2016Мир
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В Шанхае в середине июня 2016 года открывается новый Дисней-курорт, принадлежащий к всемирно известной американской развлекательной сети The Walt Disney Company.
REUTERS
Это первое заведение сети на континентальной части Китая и второе после Hong Kong Disneyland в целом по стране.
Переговоры относительно строительства курорта начались в 2001 году, однако лишь в 2009 году китайские власти согласовали проект. Само строительство началось в 2011 году.
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Согласно плану проекта, площадь развлекательного комплекса достигает 4 квадратных километра, а приблизительная стоимость строительства оценивалась почти в 3,7 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Disney заявил о планах производить фильмы в Китае.
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