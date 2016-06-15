Мир Disney пришел в Шанхай (фоторепортаж)

Это первое заведение сети на континентальной части Китая и второе после Hong Kong Disneyland в целом по стране.

Переговоры относительно строительства курорта начались в 2001 году, однако лишь в 2009 году китайские власти согласовали проект. Само строительство началось в 2011 году.

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Согласно плану проекта, площадь развлекательного комплекса достигает 4 квадратных километра, а приблизительная стоимость строительства оценивалась почти в 3,7 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Disney заявил о планах производить фильмы в Китае.