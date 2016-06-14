Эрдоган написал письмо Путину - росСМИ

В правительстве РФ подтвердили получение поздравления от турецких властей с Днем России, передает РИА Новости.

"Да, такое поздравление получено", — сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в письме главе российского кабмина Дмитрию Медведеву выразил надежду на то, что "в предстоящее время сотрудничество и отношения между нашими странами достигнут уровня, который необходим для общих интересов наших народов". Он пожелал россиянам "благополучия и процветания".

Аналогичное письмо направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган российскому лидеру Владимиру Путину. В нем он выразил надежду, что "в предстоящем времени отношения между Россией и Турцией выйдут на заслуженный уровень".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разочаровался в отношениях с президентами США и РФ Бараком Обамой и Владимиром Путиным.