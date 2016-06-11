Ливийские военные отбили у ИГИЛ порт в городе Сирт (фоторепортаж)

Ливийские военные сообщают, что сумели освободить порт города Сирт на севере страны, вытеснив оттуда боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает Би-би-си.

"Сирт - родной город свергнутого ливийского президента Муаммара Каддафи, считавшийся наиболее значительным опорным пунктом ИГ за пределами Ирака и Сирии", - говорится в сообщении.

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По данным правозащитной организации Human Rights Watch, боевики ИГ убили в Сирте десятки человек, обвиненных исламистами в богохульстве и шпионаже.

Представитель военных генерал Мухаммад Гусри заявил, что в настоящее время лидеры ИГ бежали в пустыню на юг, но часть боевиков все еще остается блокированной в центре города.

Группировка "Исламское государство" взяла под контроль Сирт год назад.

ИГ смогло увеличить свое влияние в стране, воспользовавшись гражданской войной, которая охватила Ливию после гибели в октябре 2011 года лидера страны Муаммара Каддафи.

Два месяца назад в Ливии удалось сформировать правительство национального единства, поддержанное Европейским союзом, США и ООН.