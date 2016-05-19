Ливийские войска оттеснили боевиков ИГИЛ к городу Сирт
Вооруженные силы, поддерживающие официально признанное ООН правительство национального единства Ливии, оттеснили боевиков ИГИЛ вплотную к городу Сирт, который сейчас контролируется "Исламским государством".
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что правительственная армия смогла отбить значительную часть территории вокруг города у боевиков ИГИЛ.
По информации пресс-службы правительства, ливийские войска уже "освободили" небольшой город и два соседних села после длительных и сильных боев с отрядами террористов.
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Западные государства рассчитывают, что правительство национального единства Ливии сможет объединить политические и военные формирования Ливии для борьбы с "Исламским государством".
Как сообщал УНИАН, США и другие мировые лидеры готовы вооружить правительство национального единства Ливии, которое поддерживает ООН, чтобы помочь ему бороться с "Исламским государством".