Ливийские войска оттеснили боевиков ИГИЛ к городу Сирт

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что правительственная армия смогла отбить значительную часть территории вокруг города у боевиков ИГИЛ.

По информации пресс-службы правительства, ливийские войска уже "освободили" небольшой город и два соседних села после длительных и сильных боев с отрядами террористов.

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Западные государства рассчитывают, что правительство национального единства Ливии сможет объединить политические и военные формирования Ливии для борьбы с "Исламским государством".

Как сообщал УНИАН, США и другие мировые лидеры готовы вооружить правительство национального единства Ливии, которое поддерживает ООН, чтобы помочь ему бороться с "Исламским государством".