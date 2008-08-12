В Тбилиси заявляют, что Россия продолжает бомбардировки Грузии

Правительство Грузии подтверждает факт бомбардировки трех грузинских сел, расположенных близ Цхинвальского региона днем во вторник.

Как передает ИА «Новости-Грузия», об этом сказано в заявлении правительства страны, размещенном на официальном веб-сайте МИД Грузии.

"Несмотря на указ Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о прекращении огня, российская авиация продолжает наносить удары по грузинским селам, расположенным неподалеку от Цхинвальского региона. Российские самолеты нанесли удары по селам Руиси Горийского района, Сакоринто Каспского района и Агара Карельского района", - сообщает правительство.

Как сообщал УНИАН, в обед грузинская телекомпания "Рустави-2" заявила, что российская боевая авиация наносит удар по селам Карельского и Каспского районов Грузии.

До этого Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия решила прекратить операцию «по принуждению Грузии к миру». Он отметил, что цели операции достигнуты, а грузинские войска – дезорганизованы.