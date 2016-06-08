После "супервторника" Обама поздравил Клинтон и назначил встречу Сандерсу

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что встреча запланирована на четверг, передает Русская служба Би-би-си.

"Президент поблагодарил сенатора Сандерса то, что он заразил миллионы американцев своим настроем на борьбу с экономическим неравенством", - говорится в заявлении Белого дома.

Обама также поздравил Клинтон с победой в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

"Ее историческая кампания вдохновила миллионы людей и стала продолжением ее борьбы за права семей и детей из среднего класса", - заявил глава США.

Читайте такжеПоследними странами, которые посетит Обама в роли президента США, станут Польша и Испания

После победы на праймериз в Нью-Джерси Клинтон станет первой в истории женщиной, номинированной крупной партией на пост президента США. Она назвала свою победу исторической вехой для всех женщин.

"Сегодняшняя победа принадлежит не одному человеку. Это победа поколений", - отметила бывший госсекретарь.

Для сторонников Сандерса характерно недоверие к вашингтонской политике и стоящим за многими кандидатами "большим деньгам".

Клинтон похвалила кампанию, организованную ее соперником и призвала его сторонников сплотиться против Дональда Трампа.

Трамп, выигравший 7 июня праймериз в Нью-Джерси и Южной Дакоте, также обратился к сторонникам Сандерса и призвал их перейти на свою сторону.

58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.