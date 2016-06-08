После "супервторника" Обама поздравил Клинтон и назначил встречу Сандерсу
Президент США Барак Обама намерен провести встречу c участником предварительных выборов от демократов Берни Сандерсом, который по результатам "супервторника" 7 июня уступил позиции Хиллари Клинтон.
Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что встреча запланирована на четверг, передает Русская служба Би-би-си.
"Президент поблагодарил сенатора Сандерса то, что он заразил миллионы американцев своим настроем на борьбу с экономическим неравенством", - говорится в заявлении Белого дома.
Обама также поздравил Клинтон с победой в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
"Ее историческая кампания вдохновила миллионы людей и стала продолжением ее борьбы за права семей и детей из среднего класса", - заявил глава США.
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После победы на праймериз в Нью-Джерси Клинтон станет первой в истории женщиной, номинированной крупной партией на пост президента США. Она назвала свою победу исторической вехой для всех женщин.
"Сегодняшняя победа принадлежит не одному человеку. Это победа поколений", - отметила бывший госсекретарь.
Для сторонников Сандерса характерно недоверие к вашингтонской политике и стоящим за многими кандидатами "большим деньгам".
Клинтон похвалила кампанию, организованную ее соперником и призвала его сторонников сплотиться против Дональда Трампа.
Трамп, выигравший 7 июня праймериз в Нью-Джерси и Южной Дакоте, также обратился к сторонникам Сандерса и призвал их перейти на свою сторону.
58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.