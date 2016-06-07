Российский военный самолет Ан-26 вторгся в воздушное пространство Эстонии
Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Сил обороны Эстонии.
"Сегодня в 09:51 российский самолет Ан-26 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо", - говорится в сообщении.
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Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. При этом Ан-26 летел с включенным транспондером и предварительно представил план полета, согласно которому самолет должен был оставаться в международном воздушном пространстве.
В момент нарушения самолет не находился в радиоконтакте с эстонской диспетчерской службой.
Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало российского посла и передало ему ноту протеста.