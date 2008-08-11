Украинский и американский дипломаты обсудили кризис в Южной Осетии

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ обсудил с Временным поверенным в делах США в Украине Джеймсом ПЕТИТОМ пути скорейшего урегулирования кризиса в Южной Осетии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, К.ЕЛИСЕЕВ информировал об усилиях Украины с целью консолидации усилий международного сообщества в выработке конкретного плана действий выхода из кризисной ситуации. Он отметил важность скорейшего прекращения огня и вооруженного противостояния с тем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.