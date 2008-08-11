Азербайджан помогает желающим покинуть Грузию

Азербайджан оказывает всестороннюю помощь иностранным гражданам, желающим покинуть Грузию.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь Посольства Азербайджана в Украине Эльнур АБДУЛЛАЕВ.

“После начала военных действий в Грузии сотни иностранных граждан покинули территорию Грузии через Азербайджан. Учитывая ситуацию, Азербайджан принял решение упростить процесс прохождения иностранцев через свою территорию и существенно сократил 5-дневный срок для решения этого вопроса”, - заявил пресс-секретарь Посольства Азербайджана.

Кроме того, он отметил, что официальная позиция Азербайджана заключается в том, что южноосетинский конфликт должен разрешаться в рамках территориальной целостности Грузии.