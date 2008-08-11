План Саакашвили в Москву повезут главы МИД Франции и Финляндии

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подписал документ о прекращении огня, разработанный совместно с Грузией главами МИД Франции и Финляндии, передает ИА «Росбалт».

Детали документа не уточняются, но известно, что грузинская сторона взяла обязательство прекратить огонь с тем, чтобы международное сообщество смогло помочь восстановить мир в конфликтном регионе.

Этот документ главы МИД Франции и Финляндии отвезут в Россию. Подразумевается, что документ должен подписать и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Франция и Финляндия выступают медиаторами в мирном урегулировании.

Кроме того, в документе зафиксировано, что Россия является стороной конфликта.

Европейские дипломаты сегодня отправляются в Москву, где к ним присоединится Президент Франции Николя САРКОЗИ. Договоренность о визите была достигнута 10 августа в ходе телефонного разговора Н.САРКОЗИ с Д.МЕДВЕДЕВЫМ.

Напомним, Президент Франции Н.САРКОЗИ представил мировому сообществу французский план выхода из кризиса. В эфире французского телевидения Н.САРКОЗИ сообщил, что этот план содержит призыв к обеим сторонам отвести войска на позиции, которые они занимали ранее, и вернуть положение в регионе к тому, каким оно было до начала боевых действий. Он добавил, что обсудил ситуацию в Южной Осетии с представителями руководства Грузии, Великобритании, Украины, Испании и Италии.