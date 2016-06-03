В оценках не скромничали: во время "PR-акции" Путина в Кремле объяснили, почему он "оставит след в истории"
В Кремле считают, что президент РФ Владимир Путин с «рекордным уровнем доверия» в России и за рубежом не может не «оставить след в истории».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя запланированную презентацию трехтомного собрания выступлений Путина под названием «Прямая речь» в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».
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«Естественно, президент Путин с его рекордным уровнем популярности, с рекордным уровнем доверия, которое оказывает ему население, причем не только в стране, но и за рубежом, он, конечно, не может не оставлять след в истории нашей страны, в истории мировой. Поэтому, конечно, интерес, который к нему проявляется, он понятен и естественен», - уверен Песков.
При этом он напомнил, что в целом все речи Путина доступны на его сайте.
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«Но в любом случае, некая систематизация выступлений президента для тех, кто этим интересуется, - это всегда позитивно… Кроме того, насколько мне известно, там и другие книги о президенте будут представляться, которые выходили как у нас в стране, так и за рубежом. В целом, это все, конечно, позитивно», - сказал Песков.