Грузинские военные взорвали стратегический туннель в Южной Осетии?

Грузинские военные подорвали Рокский туннель, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на представителей Минобороны Грузии.

По Рокскому туннелю в Южную Осетию из России перебрасывалась военная техника и пехотные подразделения, добавили они. Официально пока ни грузинская, ни российская сторона информацию о взрыве туннеля не подтвердили, но и не опровергли. Информацию отрицают российские пограничники, на которых возложена охрана Рокского тоннеля. Руководитель пресс-службы погрануправления по Северной Осетии Александр Солод в разговоре с РИА "Новости" сослался на телефонный разговор "с ребятами, которые там стоят, они сказали, что все спокойно".

В субботу вечером также стало известно, что грузинские танки пытаются завладеть контролем над объездной Зарской дорогой, которая также связывает Цхинвали с Северной Осетией.

Рокский тоннель - автодорожный тоннель на Рокском перевале под горой Сохс между Северной и Южной Осетией. Тоннель расположен на высоте 2500 м над уровнем моря. Открыт в 1981. Длина тоннеля - 3700 м. Через Рокский тоннель проходит Транскавказская автомагистраль (Транскам) — единственная дорога, связывающая напрямую Северную и Южную Осетию.