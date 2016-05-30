Прокуратура Румынии предъявила 77 онкологам обвинения в получении взяток

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Имена обвиняемых и название компании пока не раскрываются.

Как говорится в сообщении антикоррупционного ведомства, компания оплатила 77 онкологам отдых с семьями в Индии в марте 2012 года. Это было замаскировано под поездку на конгресс по раку молочной железы в Бангалоре. На самом деле обвиняемые и члены их семей проживали в отелях в Дели в двух тысячах километров от места проведения научного формума.

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По данным прокуроров, компания потратила на румынских онкологов 520 тысяч евро, из которых 417 тысяч можно считать взятками.

В ходе расследования в июле 2015 года были проведены обыски по 61 адресу в Бухаресте и других местах. Под подозрение первоначально попали 82 человека.

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В сообщении антикоррупционного ведомства говорится, что руководство компании пошло на подкуп группы румынских онкологов, чтобы закрепиться на рынке препаратов против рака, который отличается высокой конкуренцией.

Медики должны были выписывать своим пациентам препараты-дженерики в дозах, превышающих разрешенные по закону.