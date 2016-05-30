Пакистан: анализ ДНК подтвердил гибель главаря афганских талибов

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В США, а также в Афганистане уже заявляли, что считают подтвержденной гибель проводника афганских талибов в результате удара беспилотного аппарата США на территории Пакистана неподалеку афганской границы 21 мая, но Пакистан отказывался официально признать это до осуществления анализа ДНК тел погибших.

После смерти Ахтара Мансура афганское движение «Талибан» уже объявило, что новым его проводником является мулла Хайбатулла Ахундзаде, но некоторые подразделения этого движения отказались признать это назначение.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая президент США Барак Обама подтвердил, что лидер талибов мулла Ахтар Мансур был убит. Афганские власти также подтверждают, что Мансур был убит 21 мая в результате нападения американского беспилотника в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан.

Министерство иностранных дел Пакистана расценило нападение как нарушение суверенитета, заявив, что США не сообщили Исламабаду о проведении операции.

Ахтар Мансур был объявлен лидером талибов в июле 2015 года после подтверждения данных о смерти предыдущего лидера талибов муллы Мохаммада Омара.