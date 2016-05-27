Волонтеры рассекретили данные российских офицеров в Сирии (инфографика)

Так, волонтеры на своем сайте опубликовали инфографику с данными по 58 офицерам Воздушно-космических войск РФ.

"По их вине погибли сотни мирных жителей: женщин, детей, разрушены объекты инфраструктуры, это привело к гуманитарной катастрофе и бегству из Сирии десятков тысяч граждан. Каждый, кто нажимал кнопку сброса бомб или пуск ракет, каждый, кто выполнял преступный приказ, должен быть идентифицирован и предстать перед международным военным трибуналом", - отмечается в расследовании InformNapalm.

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Отмечается, что инфографика основана на разведке открытых источников, в которую вошли личные данные 58 российских офицеров.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать военно-воздушные силы только для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Напомним, 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.

Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.