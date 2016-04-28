КНДР совершила неудачный пуск ракеты - Сеул

Как передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на минобороны, ракета, предположительно типа «Мусудан», была запущена в 06:40 из окрестностей города Вонсан и упала на землю спустя несколько секунд полета, пишет Росбалт.

Читайте такжеСовбез ООН проводит экстренное заседание после заявлений КНДР об испытаниях

В военном ведомстве добавили, что Сеул совместно с США приступило к расследованию этого инцидента.

О последнем пуске северокорейской баллистической ракеты СМИ Южной Кореи сообщали 15 апреля. По данным южнокорейской разведки, он завершился неудачей: ракета пропала с радаров через несколько секунд после запуска, предположительно, взорвавшись в воздухе. После этого источники в Сеуле также сообщали, что Пхеньян готовится к испытанию новой баллистической ракеты среднего радиуса действия.