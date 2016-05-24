"Трудовой Майдан": в Брюсселе полиция водометами разогнала демонстрацию против мер строгой экономии (фото)

Об этом сообщает DW.

Бельгийская полиция применила водометы для разгона демонстрации против реформ в сфере трудового законодательства, которая состоялась во вторник, 24 мая, в Брюсселе. Стражи порядка вынуждены был применить силу после того, как группа из примерно 100 человек в масках прервала мирный ход почти 60-тысячной акции и начала бросать в полицейских зажженные фейерверки и прочие предметы.

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К участию в брюссельской демонстрации призвали профсоюзы страны в связи с намерениями правительства под руководством премьер-министра Шарля Мишеля провести реформы в сфере трудового права и ввести в стране меры строгой экономии. В частности, демонстранты протестовали против повышения пенсионного возраста, возможности изменения по усмотрению работодателей 38-часовой рабочей недели и финансовых урезаний в отношении госслужащих.

Массовая антиправительственная акция стала третьей по счету в Брюсселе с конца 2014 года. Бельгийское правительство пока никак не отреагировало на требования демонстрантов.