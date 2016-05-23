В результате взрывов в Сирии погибли десятки мирных жителей

В Тартусе рядом с автовокзалом взорвался заминированный автомобиль, кроме того, на территории вокзала подорвались двое смертников, передает Би-би-си.

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В городе Джабла также прогремело несколько взрывов.

Оба города расположены в сирийской провинции Латакия. Атаки подобного масштаба происходят в этом районе редко.

По неподтвержденным данным, ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".