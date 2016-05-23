В результате взрывов в Сирии погибли десятки мирных жителей
12:55, 23 мая 2016Мир
322 0
По меньшей мере 100 человек погибли в результате взрывов в сирийских городах Джабла и Тартус, которые находятся под контролем войск режима Башара Асада.
REUTERS
В Тартусе рядом с автовокзалом взорвался заминированный автомобиль, кроме того, на территории вокзала подорвались двое смертников, передает Би-би-си.
Читайте такжеЗа 9 дней в Алеппо погибли почти 250 мирных жителей – сирийские правозащитники
В городе Джабла также прогремело несколько взрывов.
Оба города расположены в сирийской провинции Латакия. Атаки подобного масштаба происходят в этом районе редко.
По неподтвержденным данным, ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter