В результате взрывов в Сирии погибли десятки мирных жителей

12:55, 23 мая 2016
Мир
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По меньшей мере 100 человек погибли в результате взрывов в сирийских городах Джабла и Тартус, которые находятся под контролем войск режима Башара Асада.

REUTERS

В Тартусе рядом с автовокзалом взорвался заминированный автомобиль, кроме того, на территории вокзала подорвались двое смертников, передает Би-би-си.

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В городе Джабла также прогремело несколько взрывов.

Оба города расположены в сирийской провинции Латакия. Атаки подобного масштаба происходят в этом районе редко.

По неподтвержденным данным, ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

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