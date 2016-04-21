У Обамы заявили об увеличении российских военных поставок в Сирию

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Как следует из сообщения агентства, Родс не уточнил, о каких поставках идет речь и откуда были получены эти сведения.

Накануне The Wall Street Journal сообщала о переброске российских артиллерийских частей на север Сирии. Речь идет об окрестностях Алеппо на севере Сирии и в провинции Латакия. У американской разведки есть данные, что часть из недавно переброшенных артиллерийских установок использовалась в последние дни для поддержки правительственных сил, писала газета.

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Reuters, ссылаясь на экспертов, на прошлой неделе сообщал, что спустя месяц после объявления о частичном выводе российских войск из Сирии военное присутствие Москвы в этой стране осталось на уровне конца 2015 года. Агентство, проанализировав открытые данные о воздушных перевозках, пришло к выводу, что уровень поставок на авиабазу Хмеймим остался на прежнем уровне после 14 марта, когда президент России Владимир Путин объявил о сокращении сил.