Главы МИД Евросоюза обсудят сотрудничество в рамках Восточного партнерства

"Перед заседанием Совета министры иностранных дел стран ЕС встретятся с партнерами из Украины, Грузии, Беларуси, Азербайджана, Молдовы и Армении для проведения седьмой ежегодной министерской встречи по Восточному партнерству. Ее председателем будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини", - сообщили в Совете, передает ТАСС.

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Там отметили, что целью этого заседания является подведение итогов развития программы спустя год после саммита Восточного партнерства в Риге. "Министры обсудят, как продвинуть сотрудничество, согласованное в Риге, как сохранить прочный прогресс по реформам, а также вклад Восточного партнерства в стабильность в регионе", - пояснили в ведомстве.

Напомним, программа Восточного партнерства была запущена Евросоюзом в 2009 году для укрепления сотрудничества с шестью государствами бывшего СССР - Украиной, Грузией, Беларусью, Азербайджаном, Молдовой и Арменией. С тремя из них - Украиной, Грузией и Молдовой - ЕС подписал Соглашение об ассоциации.