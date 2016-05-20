В ЕС рассказали о грядущем продлении санкций в отношении РФ и оккупированного Крыма

Об этом сообщил выскопоставленный дипломатический источник, передает ТАСС.

"Позиция ЕС ясна - санкции останутся в силе до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет Украины", - подчеркнул источник. В то же время он признал, что официальное решение по этому вопросу пока не принято.

Говоря об экономических ограничениях против России, источник отметил, что Брюссель пока не знает, как быть с ними.

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"Решение должно быть принято быстро, так как действие экономических санкций истекает в конце июля. До этого и будет принято решение, однако мы пока не знаем, по какой процедуре", - подчеркнул он.