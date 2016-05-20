Визовая рабочая группа ЕС 14 июня продолжит обсуждение безвизового режима для Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Европейском совете.

В свою очередь высокопоставленный европейский дипломат отметил, что этот вопрос был на повестке дня предыдущего заседания, "но не было основательного обсуждения, и предложение будет обсуждаться на следующем заседании рабочей визовой группы".

"В зависимости от того, какого прогресса мы добьемся в рабочей визовой группе, мы решим перевести это на уровень Комитета постоянных представителей. Я не хочу предполагать, как много недель это займет", - сказал он.

На вопрос, соответствует ли действительности информация относительно того, что в Брюсселе связали предоставления безвизового режима Украины с Турцией, дипломат сказал, что "никакого решения Совета связать кого-то с кем-то нет".

Читайте такжеЧехия выступает за введение безвизового режима с УкраинойПо его словам, до того, как Европейский совет "предпримет шаги в отношении принятия решения по поводу четырех стран (Грузии, Украины, Косово и Турции), "важно, во-первых, достичь договоренностей относительно поправок, касающихся усиления механизма прекращения действия безвизового режима".

"Население этих стран в совокупности составляет 125-130 млн, и много государств-членов, учитывая то, что происходит в нашей части света, перед тем, как сделать шаг, решая, предоставить потенциально 125 миллионам людей безвизовый режим, хотят знать наверняка, что механизм его приостановления уже есть в законодательстве, и является реальным полезным инструментом, который, когда это нужно, будет активирован за короткий промежуток времени. Украина и Турция - крупнейшие. Европа может "переварить" 1,5 млн человек из Косово и 3,5 млн из Грузии. Но примерно 120 млн с двух других стран - можно представить, что в мыслях тех, кто принимает решения в столицах, есть вопрос - куда мы зайдем, если что-то случится", - детализировал он.

По словам дипломата, сейчас четыре предложения Еврокомиссии относительно четырех стран находятся на разных стадиях.

"Вчера мы сообщили, что поставим на повестку дня предложение Европейской комиссии для Грузии на следующей недели на уровне Комитета постоянных представителей. Будет ли принято решение на следующей неделе или через неделю? Надо посмотреть. Я не могу предсказать, что скажут мои коллеги по Комитету постоянных представителей", - отметил европеец.

Также, по его словам, ожидается, что Комиссия намерена в середине июня предоставить второй доклад по Турции. "К 1 июля может быть предложение по Турции", - добавил высокопоставленный дипломат.

Как сообщал УНИАН, глава представительства ЕС Ян Томбинский заверил, что внедрение безвизового режима для Украины идет по плану.