Европарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации Косово и ЕС
Ратификацию поддержали 486 депутатов, "против" были 102, 81 – воздержался.
Об этом говорится в официальном релизе Европарламента.
"Это очень хорошая новость и важный шаг в евроинтеграции Косово. Соглашение вступает в силу незамедлительно и станет хорошим сигналом для граждан и экономики Косово. Кроме того, оно будет способствовать стабилизации во всем регионе", - отметила депутат Ульрика Луначек.
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Соглашение предусматривает политический диалог, способствует более тесному сотрудничеству во многих секторах, включая торговлю, энергетику, охрану окружающей среды, а также сферы юстиции и внутренних дел.
Также оно содержит положения, направленные на содействие введению стандартов ЕС в таких областях, как конкуренция, закупки, интеллектуальная собственность.