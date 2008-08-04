Южная Осетия оформит прибывающих добровольцев как своих военных

В Цхинвали, в связи с обострением обстановки в зоне грузино-южноосетинского конфликта, прибыли около трехсот добровольцев из Северной Осетии "чтобы помочь Южной Осетии в случае войны с Грузией". Об этом заявил в интервью РИА Новости президент непризнанной республики Эдуард Кокойты.

По его словам, ожидается, что всего в Южную Осетию может прибыть до двух тысяч североосетинских добровольцев. При этом Кокойты подчеркнул, что эти люди "не считают себя добровольцами - они считают своим долгом выступить на защиту своего народа".

Кокойты сообщил, что, хотя Южная Осетия "в первую очередь рассчитывает на собственные силы", очень много предложений направить своих добровольцев в республику уже поступило из северокавказских республик и Абхазии. По его словам, две тысячи человек могут быть выделены от казаков, "но такой необходимости пока нет". Кроме того, сообщил Кокойты, до 500 человек готова направить Карачаево-Черкесия. "В Кабардино-Балкарии тоже идут эти процессы, но пока мы тоже воздержались от этого предложения", - отметил Кокойты. В то же время, по его словам, в ближайшее время в Цхинвали ждут прибытия группы воинов-афганцев. Первая такая группа в количестве 50 человек уже направляется в Южную Осетию, сказал Кокойты.

"Мы хотим, чтобы не было стихийного наплыва добровольцев... Мы хотим, чтобы они организованно, слаженно вливались в структуры министерства обороны Южной Осетии", - отметил Кокойты, добавив, что прибывшие добровольцы пройдут на территории Южной Осетии дополнительную подготовку. "Просто так мы никого не будем бросать в бой", - отметил он. В то же время Кокойты подчеркнул, что в республике пока не объявлена мобилизация. "Мы считаем, что сил и средств на сегодняшний день достаточно", - добавил он.