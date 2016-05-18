Полиция застрелила мужчину, взявшего заложников в московском банке - СМИ

Как сообщает Лента.ру, движение на улице Первомайская перекрыто. Подходы к зданию банка блокированы полицией, на месте также находятся машины скорой помощи и пожарные.

Источники РИА Новости утверждают, что спецназ в ходе штурма застрелил мужчину, захватившего заложников в отделении банка на востоке Москвы.

"При штурме он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован",- сказал источник.

Позже полиция официально подтвердила ликвидацию нападавшего.

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Также издание пишет, что к зданию банка прибыли саперы, поскольку преступник ранее заявлял, что заминировал помещение.

Отмечается, что среди заложников были только сотрудники банка, клиентов во время нападения в помещении не было.

Как сообщал УНИАН, вооруженный налет на "Московский кредитный банк" совершен на востоке Москвы, в заложники захвачены сотрудники банка.