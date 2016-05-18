В Британии состоялось торжественное открытие сессии парламента в присутствии королевы (фоторепортаж)

Как сообщает ВВС, ежегодное открытие парламента является главным церемониальным событием парламентского календаря. Вот уже более 500 лет эта церемония является символическим напоминанием о единстве трех ветвей британской власти: монарха, палаты лордов и палаты общин.

Современная церемония существует практически в неизменном виде с 1852 года, после восстановления здания парламента, сгоревшего в 1834 году. А именно: обыск Вестминстерского дворца церемониальной дворцовой стражей; лорды надевают специальные мантии; королева принимает у себя казначея, советника и вице-канцлера двора перед отъездом в парламент (при этом вице-канцлер остается "заложником" во дворце до возвращения королевы); поездка королевы до здания парламента на праздничной карете; торжественный внос королевских регалий в зал церемонии; непосредственно речь королевы и многое другое.

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Открытие происходит в первый день новой сессии парламента или вскоре после всеобщих выборов, однако не привязано к конкретной дате.

Традиционно в ходе церемонии королева зачитывает речь, сидя на троне в палате лордов. И хотя речь читает королева, но пишется текст правительством, обозначая таким образом главные политические направления работы на следующий год и сообщая стране и миру о запланированном законотворчестве.

Действующая королева Великобритании Елизавета II открывала все сессии парламента после своего восшествия на престол в 1952 году. Она пропустила церемонию только два раза: в 1959 и в 1963 году, когда была беременна. В обоих случаях отсутствия королевы вместо нее речь зачитывал лорд-канцлер.

На церемонии присутствуют члены палаты лордов, послы и главы дипломатических представительств стран Содружества, судьи Верховного суда и члены палаты общин. Обычную публику на церемонию не пускают.

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Новая парламентская сессия официально считается открытой после отъезда королевы. После этого члены обеих палат начинают с обсуждения речи королевы и согласовывают так называемый "Ответ на речь Ее Милостивого Величества Королевы". Обе палаты обсуждают предложенное правительством законодательство в течение нескольких дней. Затем палата общин голосует по поводу согласия с речью королевы.

Как сообщал УНИАН, Великобритания 21 апреля отмечала 90-летний юбилей королевы Елизаветы II. Этот день запомнился многочисленными торжественными мероприятиями.