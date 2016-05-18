Hurriyet: В Стамбуле задержали 10 боевиков "Исламского государства"

Об этом сообщает Европейская правда по информации Hurriyet Daily News.

Как отмечает издание, утром в среду были проведены одновременные операции в районах Султангази, Эсеньюрт, Эсенлер и Султанбейли.

В поисках и задержании принимали участие также турецкий спецназ и полицейский вертолет.

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Пять задержанных сирийцев подозреваются в подготовке атак и еще пять в помощи.

Задержанные были доставлены в Государственную больницу Байрампаша для проверки перед отправкой в Стамбульский отдел полиции для допросов.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что его государство готово самостоятельно выступить против боевиков ИГ в Сирии и Ираке из-за постоянных обстрелов города Килис, расположенном на турецко-сирийской границе, если международная коалиция, которую возглавляют США, не окажет помощь.