"Так живет вся Россия": медики в РФ жалуются на занижение зарплат

Об этом сообщает "Настоящее время".

"Когда выложили видео, начали поступать отклики, я поняла, что живет так вся Россия. Но, все запуганы, все бояться, потому, что всем грозят увольнением", – говорит заведующая лаборатории при роддоме №1 Олеся Хаит.

После публикации видеообращения к Путину медработникам вернули только премию в 1000-1200 рублей. "Это все, что изменилось, остальное осталось как прежде. Всем закрывают рот и говорят, что все хорошо и конфликт исчерпан".

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"По нашему учреждению подают среднюю зарплату в размере 29 тысяч рублей по среднему персоналу, по младшему - 15 тыс. Это вообще не соответствует правде. Для всех это выглядит таким образом, что мы вот вроде как зря рот открываем, а на самом деле посмотрите, у них зарплаты хорошие, они вроде бы просто так тут панику наводят", - констатирует Олеся Хаит.

Напомним, в своем обращении, опубликованном в апреле, медики пожаловались на сокращение зарплат и негативные последствия оптимизации, которую проводит Минздрав Свердловской области.

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«Медики Свердловской области оказались за чертой бедности и на грани выживания. Заработные платы персонала больниц снизились до отметки 10-13 тыс. руб., невзирая на стаж работы и уровень профессионализма», — говорится в обращении.