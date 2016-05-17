Британские истребители перехватили у границы с Эстонией военные самолеты РФ

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что два самолета Су-27 «Фланкер», самолет Ил-18 летали у северных границ Эстонии. Британские самолеты перехватили еще два Су-27.

«Российские военные самолеты летали без передачи идентификационных кодов и не вступали в связь с региональным центром управления воздушным движением», — отмечает Минобороны Великобритании.

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Министр обороны Великобритании заявил, что британские самолеты были подняты в воздух для ответа на российскую активность второй раз за неделю.

Отмечается, что за последнюю ротацию военных сил НАТО в Прибалтике самолеты Великобритании были подняты в воздух 17 раз и перехватили более 40 российских самолетов.

Как сообщал УНИАН, британские истребители в четверг, 12 мая, поднялись с эстонской базы Эмари для перехвата трех военных самолетов РФ. Три самолета – Ан-26, Ан-12 и Ил-76 – были перехвачены, поскольку летели с выключенными передатчиками и не реагировали на обращения британских пилотов.