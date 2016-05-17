Cилы быстрого реагирования НАТО проводят учения в Польше

В 10-дневных учениях на полигоне в Любуском воеводстве на западе страны примут участие 1,5 тыс. военных, в частности, из Польши, Испании и Великобритании, передает РБК-Украина.

Также в Польшу в рамках учений вместе с военными прибудет военное снаряжение и командные структуры из испанской Валенсии.

Маневры будут проходить под командованием Allied Joint Force Command из голландского Брюнсюма.

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Это будет первое в 2016 году учение сил сверхбыстрого реагирования. Таким образом НАТО хочет опробовать план быстрого реагирования на случай необходимости оказания помощи Польше и балтийским странам.