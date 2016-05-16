Стартовали первые военные учения в совместном центре НАТО-Грузия

Об этом сообщает Грузия.Онлайн со ссылкой на министерство обороны страны.

Отмечается, что в учениях, которые в торжественной обстановке открылись на учебной базе Норио (близ Тбилиси), принимает участие рота «Альфа» 51-го батальона ВС Грузии. По завершении учений специалисты НАТО оценят уровень подготовки роты.

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«Этот процесс продлится до тех пор, пока все пехотные роты не получат оценки. Эта оценка будет отмечена в документе НАТО, который готовится для Варшавского саммита», — цитирует заместителя главы Генштаба ВС Грузии Омара Бегоидзе пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, начавшиеся сегодня учения являются первыми среди тех 11 ротационных учений, которые должны состояться до конца текущего года в тренировочном центре НАТО. Во время учений особое внимание будет уделено операциям по обороне и уникальным возможностям использования рельефа Грузии в ходе таких операций. Вместе с полевыми учениями грузинским военнослужащим тренировочный центр НАТО предлагает и симулятивные учения с использование компьютеров.

Следует отметить, что в апреле текущего года в Грузии прошли грузино-украинские штабные учения по логистике, которые также организовал Учебно-тренировочным центр НАТО.

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Как известно, тренировочный центр НАТО был открыт в августе 2015 года на территории Национального учебного центра Крцаниси. В центре будут проходить подготовку военнослужащие Альянса и стран-партнеров НАТО. Центр создан в рамках пакета мер, содействующих присоединению Грузии к Альянсу, и утвержден в ходе саммита в Уэльсе в сентябре 2014 года.